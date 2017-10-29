بالصور.. ضمان اجتماعي مكة يشارك في فعالية اليوم العالمي لسرطان الثدي
تحت إشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة شارك مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بمكة فعالية اليوم العالمي لسرطان الثدي يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٢/٩.
تضمن البرنامج محاور هادفة حول أهمية الفحص المبكر للثدي نصائح هامة والأغذية التي تحد من انتشار المرض،القتها الدكتورة عفاف فلمبان كبيرة الطبيبات بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعاصمة المقدسة .
وفي ختام البرنامج شكرت مديرة المكتب حفصة هوساوي جميع من ساهم في البرنامج من منسوبات ومتدربات من جامعة أم القرى.
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