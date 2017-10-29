بالصور.. ضمان اجتماعي مكة يشارك في فعالية اليوم العالمي لسرطان الثدي

نايف السالم(صدى):

تحت إشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة شارك مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بمكة فعالية اليوم العالمي لسرطان الثدي يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٢/٩.

تضمن البرنامج محاور هادفة حول أهمية الفحص المبكر للثدي نصائح هامة والأغذية التي تحد من انتشار المرض،القتها الدكتورة عفاف فلمبان كبيرة الطبيبات بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعاصمة المقدسة .

وفي ختام البرنامج شكرت مديرة المكتب حفصة هوساوي جميع من ساهم في البرنامج من منسوبات ومتدربات من جامعة أم القرى.