” ضحية ” المبتعث السعودي بكندا ترحب بقرار المحكمة
أعلنت ” ماري هير ” ، زميلة المبتعث السعودي (ث. أ – 19 عامًا) بجامعة بريتش كولومبيا الكندية، الترحيب بقرار محكمة الولاية ببراءته في الاتهامات التي وُجّهت إليه بمحاولة ذبحها داخل سكنها الجامعي، وإرساله للمستشفى بدلًا من السجن.
وكانت محكمة ولاية بريتش كولومبيا أصدرت الخميس الماضي، حكمًا يقضي ببراءة المبتعث السعودي من تهمة التعمد في محاولة ذبح زميلته وإيداعه مستشفى للطب النفسي؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس مراجعة مقاطعة ” بريتش كولومبيا ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36792 ] نشر منذ 1 ساعة
لايغرونك ,,
,, هذولا يقتلون القتيل ويمشوف في جنازته حزناً عليه ,,
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 1 ساعة
لسه طفل .. رجعوه لحضن امو احسن .. لاحول ولاقوة الابالله😑
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13785 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب انها فرحت ببراءته
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6038 ] نشر منذ 55 دقيقة
. 🆗. 🆗.😁