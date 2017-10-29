” ضحية ” المبتعث السعودي بكندا ترحب بقرار المحكمة

نايف السالم(صدى):

أعلنت ” ماري هير ” ، زميلة المبتعث السعودي (ث. أ – 19 عامًا) بجامعة بريتش كولومبيا الكندية، الترحيب بقرار محكمة الولاية ببراءته في الاتهامات التي وُجّهت إليه بمحاولة ذبحها داخل سكنها الجامعي، وإرساله للمستشفى بدلًا من السجن.

وكانت محكمة ولاية بريتش كولومبيا أصدرت الخميس الماضي، حكمًا يقضي ببراءة المبتعث السعودي من تهمة التعمد في محاولة ذبح زميلته وإيداعه مستشفى للطب النفسي؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس مراجعة مقاطعة ” بريتش كولومبيا ” .