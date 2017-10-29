كشف أسباب اعتقال الصحفي الإيراني في إيطاليا

روما(صدى):

اعتقلت السلطات الإيطالية صحفيًا بإحدى الشبكات الإخبارية الإيرانية، ويدعي حميد معصومي نجاد مراسل شبكة ” صدا وسيما ” ، في مطار ميلان أثناء عودته إلى إيران يوم الجمعة 27 أكتوبر 2017.

ورغم ادعاء التليفزيون الإيراني ” IRIB ” ، أن السبب وراء اعتقال معصومي ما زال مجهولًا، إلا أن صحيفة ” كيهان ” الإيرانية، أكدت أنه اعتقل بتهمة تهريب أسلحة من إيطاليا إلى إيران.

وأضافت ” كيهان ” الإيرانية أن معصومي يتخفى في زيه الصحفي؛ للقيام بمهام أمنية خطيرة في دول أجنبية؛ لصالح أجهزة إيرانية حكومية، مضيفة أنه اعتقل سابقًا في إيطاليا عام 2010 لمدة شهرين؛ ولكن أطلقت السلطات المحلية سراحه بعد تهديد النظام الإيراني باعتقال المراسلين الإيطاليين الموجودين داخل بلاده.