الهلال يستعد للشباب بالتسديد على المرمي

طلال الغامدي(صدى):

واصل فريق ‫الهلال‬ مساء اليوم الأحد، تدريباته استعدادا لمباراة الشباب، الأربعاء المقبل ضمن منافسات دوري المحترفين في جولته التاسعة، وشارك نواف العابد فالتدريبات وياسر القحطاني وبحضور الأمير نواف بن سعد رئيس النادي.

طبّق الجهاز الفني لفريق ‫الهلال الأول لكرة القدم بمران الفريق مساء اليوم تدريبات التسديد على المرمى، وتدريبات بدنية وفنيّة عبر محطات مختلفة ومناورة على ثلث الملعب .