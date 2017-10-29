ميكسيكو سيتي تحتفل بيوم الموتى بمشاركة 700 ممثل وراقص

مكسيكو(صدى):

احتفلت مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية، بـ ” يوم الموتى ” ، بعد مقتل نحو 500 شخص في زلزالين الشهر الماضي.

شارك في الاحتفال قرابة 700 ممثل وراقص شهورًا في التدريب على أدوارهم في الموكب المشرق بالألوان الذي يقطع مسافة نحو سبعة كيلومترات على طريق باسيو دي لا ريفورما الشهير.

وخلف القبضة مباشرة سارت مجموعة من المشاركين يرتدون سترات الإسعاف الفوسفورية رافعين قبضات أيديهم في الهواء في بادرة لتكريم المسعفين الذين طلبوا التزام الصمت، كي يرهفوا السمع لالتقاط أصوات الناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال الثاني الذي وقع يوم 19 سبتمبر وهدم عشرات المباني وقتل نحو 230 شخصًا في العاصمة.