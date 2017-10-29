بالصور.. مشاركة قائد القوات الجوية الباكستانية بمناورات حربية
نشرت الصحف الباكستانية صور قائد القوات الجوية المارشال سهيل أمان، داخل قمرة الطائرات الحربية السعودية ” إف- 15 ” ، وذلك عقب انتهاء فعاليات المناورات الحربية ” تمرين مركز التفوق الجوي 2017 ” ، والتي جرت في الأجواء الباكستانية بمشاركة القوات الجوية السعودية- الباكستانية- التركية وكذا عدد من الدول الأخرى.
وكان قائد القوات الجوية الباكستانية المارشال سهيل، قد حرص على المشاركة في آخر المهام التدريبية التي شهدتها المناورات العسكرية على متن إحدى طائرات الـ ” إف- 15 ” القتالية السعودية المشاركة في المناورات.
ونشر الموقع صورتين للمارشال الباكستاني إحداهما وهو داخل الطائرة بصحبة الطيار السعودي الذي كان يعرفه بالطائرة والأخرى وهو يستعد للانطلاق بالطائرة بصحبة أحد طياري المملكة.
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