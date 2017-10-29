خبر سار لأصحاب رائحة الجوارب المزعجة
صمم صينيون، جوارب عديمة الرائحة، كما يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى 6 أيام دون الحاجة إلى غسيل، حيث تم تبطينها بأسلاك صغيرة مصنوعة من الفضة والنحاس والزنك، حتي تمتص الرائحة.
وتعمل هذه المعادن معًا لقتل البكتيريا التي تسبب رائحة القدم، فيما يبحث المصممون طرحها في الأسواق البريطانية العام المقبل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21646 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعضهم الله المستعان من قوة ريحة شراريبه
كنه حاط فار ميت
خذلك جزم أصلية👞
حتى لو هي غالية شوي
بعضها توصل ل٩٠٠ريال
لكن أضمن لك
لاريحة ولا شي لو تجلس 10ايام
وفي بودرة بعد فاالصيدليات
خاصة لأزالة رائحة الشراريب
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36792 ] نشر منذ 2 ساعتين
قود فري قود ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21646 ] نشر منذ 1 ساعة
بعدين تجلس معك وتمشيك سنة كاملة👍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20979 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20979 ] نشر منذ 12 دقيقة
اسلاك دفعه واحده