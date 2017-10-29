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خبر سار لأصحاب رائحة الجوارب المزعجة

خبر سار لأصحاب رائحة الجوارب المزعجة
بكين(صدى):

صمم صينيون، جوارب عديمة الرائحة، كما يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى 6 أيام دون الحاجة إلى غسيل، حيث تم تبطينها بأسلاك صغيرة مصنوعة من الفضة والنحاس والزنك، حتي تمتص الرائحة.

وتعمل هذه المعادن معًا لقتل البكتيريا التي تسبب رائحة القدم، فيما يبحث المصممون طرحها في الأسواق البريطانية العام المقبل.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21646 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعضهم الله المستعان من قوة ريحة شراريبه
كنه حاط فار ميت
خذلك جزم أصلية👞
حتى لو هي غالية شوي
بعضها توصل ل٩٠٠ريال
لكن أضمن لك
لاريحة ولا شي لو تجلس 10ايام
وفي بودرة بعد فاالصيدليات
خاصة لأزالة رائحة الشراريب
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 36792 ] نشر منذ 2 ساعتين

قود فري قود ..

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