خبر سار لأصحاب رائحة الجوارب المزعجة

بكين(صدى):

صمم صينيون، جوارب عديمة الرائحة، كما يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى 6 أيام دون الحاجة إلى غسيل، حيث تم تبطينها بأسلاك صغيرة مصنوعة من الفضة والنحاس والزنك، حتي تمتص الرائحة.

وتعمل هذه المعادن معًا لقتل البكتيريا التي تسبب رائحة القدم، فيما يبحث المصممون طرحها في الأسواق البريطانية العام المقبل.