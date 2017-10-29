تعرف على أهم 15 وظيفة في المستقبل

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، أصدرها المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل، عن توقعاته لنمو الوظائف بين عامي 2016 و2026، موضحا أن هناك 15 وظيفة ستكون أهم المهن المستقبلية وأعلاها دخلاً وجاءت على الشكل التالي:

– معالجون فيزيائيون

– ممرضات متمرّسات

– معلمو المدارس الابتدائية

– مديرو الكومبيوتر وأنظمة المعلومات

– الاختصاصات الصحية ما بعد التعليم الثانوي

– مديرو الخدمات الطبية والصحية

– محللو الإدارة

– محللو أبحاث السوق ومتخصصو التسويق

– المحامون

– المحاسبون والمدققون

– أطباء متخصّصون وجرّاحون

– المديرون الماليون

– المديرون العامون ومديرو العمليات

– تقنيو التطبيقات البرمجية

– الممرضات المسجلات