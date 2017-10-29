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تعرف على أهم 15 وظيفة في المستقبل

تعرف على أهم 15 وظيفة في المستقبل
واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، أصدرها المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل، عن توقعاته لنمو الوظائف بين عامي 2016 و2026، موضحا أن هناك 15 وظيفة ستكون أهم المهن المستقبلية وأعلاها دخلاً وجاءت على الشكل التالي:
– معالجون فيزيائيون
– ممرضات متمرّسات
– معلمو المدارس الابتدائية
– مديرو الكومبيوتر وأنظمة المعلومات
– الاختصاصات الصحية ما بعد التعليم الثانوي
– مديرو الخدمات الطبية والصحية
– محللو الإدارة
– محللو أبحاث السوق ومتخصصو التسويق
– المحامون
– المحاسبون والمدققون
– أطباء متخصّصون وجرّاحون
– المديرون الماليون
– المديرون العامون ومديرو العمليات
– تقنيو التطبيقات البرمجية
– الممرضات المسجلات


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 36792 ] نشر منذ 2 ساعتين

قود فيوتشر ,,

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