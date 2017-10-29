موقع جامعة أم القرى يستقبل 8 ملايين زيارة خلال شهر

نايف السالم(صدى):

وصل زوّار موقع جامعة أم القرى الإلكتروني في الشهر الماضي إلي أكثر من 8 ملايين زيارة من شتى دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا وغيرها.

وتركزت استفادة الزوار في خدمات مكتبة الملك عبدالله الجامعية، والتي تحتوي على أكثر من 25 ألف عنوان؛ تشمل 15 ألف رسالة علمية و8 آلاف مخطوطة، وكذلك الكتب والدوريات.

وتمت إتاحة الموقع الإلكتروني بأربع لغاتٍ، فيما تم تطوير أكثر من 90 خدمة إلكترونية مؤخرًا؛ لخدمة أكثر من 120 ألفًا من منسوبي الجامعة المقيَّدين بمقرها الرئيس، وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة.