ريال مدريد يتلقي هزيمته الثانية أمام جيرونا فى الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

تلقى فريق ريال مدريد الإسبانى، هزيمته الثانية، أمام مضيفه جيرونا الصاعد للمرة الأولى فى تاريخه لليجا، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد ” مونتيليفى ” ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

أحرز إيسكو هدف التقدم للفريق الملكى فى الدقيقة 12 من بداية المباراة، ثم أدرك كريستيان ستوانى، التعادل للفريق صاحب الأرض والجمهور بعد انهيار دفاع ريال مدريد فى الدقيقة 54 من زمن المباراة.

ونجح كريستيان بورتو، فى إضافة الهدف الثانى لصالح جيرونا فى الدقيقة 59 من زمن المباراة.