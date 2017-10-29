وفاة شابين إثر ارتطام سيارتهما بجمل سائب بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

توفي شابان، في حادث مروري على طريق الدوحة قصر بن عقيل، حيث ارتطمت السيارة بجمل سائب.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم محمد بن عبدالله الجعيثن، أن الشابين كانا يستقلان سيارة من نوع فورد، مبينا أنه تم توجيه فرقتي إسعاف من مركز إسعاف الرس ومركز إسعاف البتراء، وعند الوصول للموقع تبين وفاتهما.

وأشار إلى أنه تم نقلهما عن طريق النقل غير الإسعافي بمركز إسعاف البتراء إلى مستشفى النبهانية العام.