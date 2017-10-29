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  3. نصرة الحربي تشتري ساعة 157 الف ريال

نصرة الحربي تشتري ساعة 157 الف ريال




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21646 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه ههههههههه
نطوووووووره حبيبتي
في واحد أرسلك هدية(ط ق ع ه )في كيس
متى مادقوا عليكي
فيديكس
روحي أستلميها
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 16 دقيقة

ياولد هاذي هالهايته وين رجالها

[ عدد التعليقات: 3247 ] نشر منذ 6 دقائق

الولدعيارت
ادعي لها بالهدايه
وقول الله لايبلانا
هالزمن هذا محد يقدر يسيطر على احد والله بنتك لو خرجت عن طورك ماتقدر عليها الا كان تذبحها وتدخل السجن
والي سمعت ان امها مغربيه وهي السبب ورا هياتها الله يهديها

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