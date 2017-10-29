السلطات البريطانية تحقق في تسريب أمني عن الملكة إليزابيث

لندن(صدى):

أجرت السلطات في مطار هيثرو البريطاني تحقيقًا موسعًا، بعد أن عُثر أحد الأشخاص على شريحة ذاكرة تحتوي على معلومات أمنية حساسة، منها خط سير الملكة إليزابيث والوزراء إلى المطار.

وعثر رجل على شريحة الذاكرة في أحد شوارع لندن، وعندما وضعها في جهاز كمبيوتر، وجد 76 ملفًا، تضمّ خرائط، بينها خريطة للجناح الذي تستخدمه الملكة، ومعلومات خطيرة.

وقام الرجل بدوره، بتسليم الشريحة إلى صحفيين في صحيفة ” ذا ميرور ” البريطانية.

وضمّت الشريحة جدولًا زمنيًا لدوريات رجال الأمن الخاصة بمكافحة الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى معلومات عن نوع بطاقات التعريف اللازمة لدخول المناطق المحظورة في المطار.

كما ضمّت الشريحة التي تبلغ سعتها 2.5 جيجابايت، 174 وثيقة، تحدد مواقع كاميرات المراقبة، وشبكة الأنفاق الخاصة بالقطار السريع الذي يصل إلى مطار هيثرو، إلى جانب نظام الرادار الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية، المستخدم لمراقبة المدرجات.