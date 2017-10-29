غدًا.. بدء تشغيل رحلات الخطوط السعودية المنتظمة إلى بغداد

حمود العنزي(صدى):

تبدأ الخطوط السعودية غداً الإثنين، رحلاتها الرسمية والمنتظمة بين المملكة والجمهورية العراقية بعد توقف استمر 27 عاماً، وسوف تغادر الرحلة الإفتتاحية مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الساعة 12:35 ظهراً وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورؤساء القطاعات التشغيلية.

ومن المقرر أن تنظم شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، احتفالاً بهذه المناسبة حيث سيتم خدمة الضيوف وإنهاء إجراءات سفرهم عبر منصة خدمة خاصة وتسليم كل ضيف وثيقة السفر على الرحلة الافتتاحية بعد إعادة التشغيل الرسمي والرحلات المنتظمة للناقل الوطني بين المملكة والعراق.

وكانت الخطوط السعودية، قد انهت كافة الاستعدادات لتشغيل رحلاتها إلى العراق، حيث تمت جدولة رحلتين يومياً في الاتجاه الواحد ” 28 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين ” من جدة إلى بغداد ضمن الجدول التشغيلي المنتظم، والتنسيق للتشغيل من بغداد إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قريباً.