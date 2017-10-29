عكاظ تنهي تعاملها مع الكاتب غسان بادكوك وتتهمه بعدم المهنية

عادل الحربي(صدى):

أنهت صحيفة عكاظ، تعاملها مع الكاتب غسان بادكوك، مشيرة إلى أنه خالف ميثاق الشرف الصحفي.

وبينت الصحيفة أن بادكوك كتب عبر حسابه بتويتر، أن مسؤول صفحة الرأي بالصحيفة لم يجِز نشر أحد مقالاته؛ مؤكدة أنه يعلم أن سبب عدم النشر هو أمور فنية تتعلق بتجاوز عدد كلمات المقال للحد المسموح به وكون موضوع المقال مكررا.

وأضافت أن الكاتب نشر مقاله بعد ذلك في مواقع التواصل، وعمل على إقحام الصحيفة في هذا الموضوع، في إثارة غير مهنية ومزايدة غير مقبولة، مؤكدة أنه كان بإمكانه أن ينشره دون أن يزج باسم الصحيفة.