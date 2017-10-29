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زوجة تدعم زوجها في الزواج بثانية بتبوك

زوجة تدعم زوجها في الزواج بثانية بتبوك
محمود البلوي(صدى):

قدمت زوجة بإحدى قرى تبوك، الدعم المادي والمعنوي لزوجها من أجل الزواج مرة ثانية، كما أرسلت له رسالة صباح حفل الزفاف عبر واتساب لتبارك له الزواج .

وقال الزوج سليمان البلوي الذي يعمل قائد مدرسة، إن زوجته وهي قائدة مدرسة أيضا، قدمت له التهنئة، ما عكس تفهمها الذي يعتبره البعض نادر الوجود.

وأوضح البلوي، أن زوجته الأولى هي القائمة على والدته المسنة المقعدة، ورغم عملها لم تستقدم عاملة منزلية رغبة منها في رعاية أبنائها ووالدته بنفسها.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36792 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يبيض وجهها ,, بنت رجال واخت رجال ,,

,, وانت تستاهل كل خير ,, وهذا باين من تصرفها معك ,,

,,, بارك الله لكم ومنَّ على والدتك باالشفاء وأصلح الله اموركم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 20979 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله تبارك الرحمن الله يسعدكم جميع
بس المهم لاجت الثانيه لا تغيرك عليها

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة

قليل من النساء مثل هذه الزوجة الوفيه ..
لماذا .. ؟
لأنها رغم كثرة مسؤولياتها ..
إلا أنها قائمة ببيتها ..
وأبنائها ..
ووالدة زوجها ..

المرأة الناضجه هي التي تعمل مثلها ,
هنيئا لك أيها الزوج بزوجتك هذه ..
ونسأل الله أن يعينك على أن تراعي مشاعرها
وتقدر وقوفها بجانبك .

[ عدد التعليقات: 3247 ] نشر منذ 25 دقيقة

تصرفت بحكمة وعين العقل
احتوت المشكله وتعايشت معها بايجابية
ولم تنطوي على نفسها وتنهشها الافكار السلبيه
الله يوفقها ويخليلها زوجها ولا يغيير عليهم

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