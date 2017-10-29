زوجة تدعم زوجها في الزواج بثانية بتبوك

محمود البلوي(صدى):

قدمت زوجة بإحدى قرى تبوك، الدعم المادي والمعنوي لزوجها من أجل الزواج مرة ثانية، كما أرسلت له رسالة صباح حفل الزفاف عبر واتساب لتبارك له الزواج .

وقال الزوج سليمان البلوي الذي يعمل قائد مدرسة، إن زوجته وهي قائدة مدرسة أيضا، قدمت له التهنئة، ما عكس تفهمها الذي يعتبره البعض نادر الوجود.

وأوضح البلوي، أن زوجته الأولى هي القائمة على والدته المسنة المقعدة، ورغم عملها لم تستقدم عاملة منزلية رغبة منها في رعاية أبنائها ووالدته بنفسها.