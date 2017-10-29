زوجة تدعم زوجها في الزواج بثانية بتبوك
قدمت زوجة بإحدى قرى تبوك، الدعم المادي والمعنوي لزوجها من أجل الزواج مرة ثانية، كما أرسلت له رسالة صباح حفل الزفاف عبر واتساب لتبارك له الزواج .
وقال الزوج سليمان البلوي الذي يعمل قائد مدرسة، إن زوجته وهي قائدة مدرسة أيضا، قدمت له التهنئة، ما عكس تفهمها الذي يعتبره البعض نادر الوجود.
وأوضح البلوي، أن زوجته الأولى هي القائمة على والدته المسنة المقعدة، ورغم عملها لم تستقدم عاملة منزلية رغبة منها في رعاية أبنائها ووالدته بنفسها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36792 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يبيض وجهها ,, بنت رجال واخت رجال ,,
,, وانت تستاهل كل خير ,, وهذا باين من تصرفها معك ,,
,,, بارك الله لكم ومنَّ على والدتك باالشفاء وأصلح الله اموركم ,, آمين ,,
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11159 ] نشر منذ 2 ساعتين
امرأءه ناضجه 👍
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11159 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشالله عليها
الله يسخره لك يارب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20979 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يسعدكم جميع
بس المهم لاجت الثانيه لا تغيرك عليها
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
قليل من النساء مثل هذه الزوجة الوفيه ..
لماذا .. ؟
لأنها رغم كثرة مسؤولياتها ..
إلا أنها قائمة ببيتها ..
وأبنائها ..
ووالدة زوجها ..
المرأة الناضجه هي التي تعمل مثلها ,
هنيئا لك أيها الزوج بزوجتك هذه ..
ونسأل الله أن يعينك على أن تراعي مشاعرها
وتقدر وقوفها بجانبك .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3247 ] نشر منذ 25 دقيقة
تصرفت بحكمة وعين العقل
احتوت المشكله وتعايشت معها بايجابية
ولم تنطوي على نفسها وتنهشها الافكار السلبيه
الله يوفقها ويخليلها زوجها ولا يغيير عليهم