أيام حسام غالي في النصر باتت معدودة
جددت جماهير نادى النصر السعودى مطالبها بالاستغناء عن خدمات اللاعب المصري حسام غالى قائد النادى الأهلى السابق والمحترف حالياً ضمن صفوف الفريق، بعد المستويات المتواضعة التى ظهر عليها خلال مشاركته بمباريات الفريق بمسابقة الدورى السعودى.
وأكدت تقارير صحفية، أن أيام حسام غالي مع النصر، باتت معدودة، وأن جماهير النادي تشعر بالندم الشديد بسبب فشل إدارة النادى فى ضم الظهير الأيسر التونسى على معلول الذى ساهم فى صعود الأهلى المصرى للتأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفشل النصر فى اقناع مسئولى الأهلى فى الصيف الماضى بالتخلى عن معلول ليتم اللجوء لفكرة ضم المغربى سعد لكرو.
عبدالله[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 17 دقيقة
من يوم شفت تعاقدهم مع حسام غالي وتأكدت فشل إدارة النصر وماتفهم بالكورة جابوة قبل كم سنه وهو شاب وطلع مقلب وجابوة ثانيه وهو عجوز وبالفعل صار النصر دار للعجزة ولا استبعد هبوطه للأولى هذة السنه ورئيس النصر ضيع الفريق اذا انت منت قادر استقل وربح البشريه لو النصر يلعب دون اجانب كان ترتيبه الان الاول حسام غالي بس بمباراتين تسبب بهدفين الهدف الهلالي الاول يتحمله وهدف أحد حاول يراوغ وجاب العيد يعني لوحدة ضيع اربع نقاط بمباراتين ورى بعض
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20979 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب