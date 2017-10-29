أيام حسام غالي في النصر باتت معدودة

ماجد محمد(صدى):

جددت جماهير نادى النصر السعودى مطالبها بالاستغناء عن خدمات اللاعب المصري حسام غالى قائد النادى الأهلى السابق والمحترف حالياً ضمن صفوف الفريق، بعد المستويات المتواضعة التى ظهر عليها خلال مشاركته بمباريات الفريق بمسابقة الدورى السعودى.

وأكدت تقارير صحفية، أن أيام حسام غالي مع النصر، باتت معدودة، وأن جماهير النادي تشعر بالندم الشديد بسبب فشل إدارة النادى فى ضم الظهير الأيسر التونسى على معلول الذى ساهم فى صعود الأهلى المصرى للتأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفشل النصر فى اقناع مسئولى الأهلى فى الصيف الماضى بالتخلى عن معلول ليتم اللجوء لفكرة ضم المغربى سعد لكرو.