بالصور.. أمير القصيم يرعى توقيع عقود إنشاء 50 وحدة سكنية

سالم المطيري(صدى):

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم، توقيع الجمعية لعقود إنشاء 50 وحدة سكنية لخدمة المحتاجين في شمال وجنوب غرب المنطقة.

ووقع الاتفاقية من جانب الجمعية الأمين العام للجمعية محمد بن صالح العوفي ، وعن مؤسسة لمسة صفاء للمقاولات مديرها محمد بن فليح الرشيدي ، حيث تهدف تلك العقود إلى اتفاق الجمعية مع مؤسسة لمسة صفاء لتكون هي المتعهدة بإنشاء تلك الوحدات السكنية.

وفي سياق متصل تبرع الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير القصيم بمبلغ مليون ريال دعماً للجمعية.