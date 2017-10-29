تدشين صالة استقبال خاصة للمراجعين في جامعة نجران

راشد آل شريه(صدى):

دشنت جامعة نجران اليوم، صالة استقبال خاصة للمراجعين، وذلك في الدور الأرضي بمبنى الجامعة الإداري، وحددت موعداً أسبوعياً كل يوم إثنين لاستقبال المراجعين والالتقاء بهم للاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم والعمل على معالجتها.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير العمري، أن معالي مدير جامعة نجران، الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، وجه عمداء الكليات بتخصيص ساعة يومياً لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، حاثاً الجميع بالعمل على حل جميع المطالب وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.مُشيراً إلى ان معالي مدير الجامعة حدد يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة ال 12:30 ظهراً لاستقبال الطلاب والمراجعين، للعمل على إزالة أي مشاكل تحول دون النهوض بالعملية التعليمية، وتؤثر سلباً على الطلاب.

وأكد العمري، أن مدير الجامعة يتلقى الشكاوى والمقترحات أيضاً عبر أيقونة ” التواصل مع مدير الجامعة ” في الموقع الإلكتروني للجامعة.