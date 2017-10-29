بالصور.. الحماية الاجتماعية بجدة تنظم محاضرة ” الوقاية من سرطان الثدي “

نايف السالم(صدى):

تحت أشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بمنطقة مكه المكرمه وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحيه بجدة نظمت دار الحمايه الاجتماعيه بجده يوم الخميس الموافق ٢/٦ /١٤٣٩ حملة التوعية من سرطان الثدي والتي تقام في شهر أكتوبر من كل عام ومن اهم ما قدم محاضره توعوية صحية بعنوان (الوقاية من سرطان الثدي) ألقتها الاخصائيه من إدارة التوعيه(ميرفت السيد آبراهيم).

موضحه فيها آهمية الكشف المبكر لا أعراض السرطان الثدي ومعرفة الأسباب المؤديه للأصابة وكيفية الوقاية ويليه تم توزيع المنشورات التوعوية من المرض والهداياللحضور من المستفيدات من النزيلات ومنسوبات الدار.

وفي النهاية اختتمت مشرفة البرامج والانشطه الاخصائيه الاجتماعيه (عفاف الجهني ) بالشكر للآستاذه ميرفت التي تميزت بطرحها الجميل مما ساعد على تحقيق الهدف من البرنامج لدى النزيلات.