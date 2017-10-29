مطار هيثرو يعلن بدء التحقيق في تسرب أسراره

لندن(صدى):

فتح مطار هيثرو البريطاني اليوم الأحد، التحقيق داخليا بعدما عثر أحد المارة على وحدة لتخزين البيانات تحتوي على معلومات أمنية مكثفة في أحد شوارع لندن.

وكان رجل قد عثر، على وحدة الذاكرة غير المشفرة على أحد الأرصفة في غرب لندن ومرره إلى الصحيفة التي أفادت أنها اطلعت على محتوياته قبل أن تسلمه إلى المسؤولين في هيثرو.

وتحتوي وحدة التخزين علي معلومات متنقلة على عشرات الملفات التي تضم خرائط وتسجيلات مصورة ووثائق كتب على بعضها أنها سرية أو يحظر الاطلاع عليها تفصل الإجراءات الأمنية في أكثر مطارات أوروبا حركة، بحسب صحيفة ” صنداي ميرور ” التي كانت أول من كشف الأمر.