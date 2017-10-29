دفاع مدني الرياض يخمد حريق في محطة تنقية مياه

عادل الحربي(صدى):

أخمدت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني، في مدينة الرياض، حريق اندلع في محطة مياه ” بويب ” لتنقية المياه الجوفية، التابعة لشركة المياه الوطنية، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، ومنع امتداده إلى أماكن مجاورة.

وأوضحت شركة المياه في بيان لها اليوم الأحد، أن أضرار الحريق اقتصرت على غرفة المحولات الكهربائية التي تعمل على تشغيل المحطة، إضافة إلى المعدات الخاصة بها، مؤكدة اتخاذها الحلول المؤقتة والعاجلة لضمان استمرارية ضخ المياه للعملاء حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.