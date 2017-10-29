” علم ” تعلن توفر وظيفة إدارية شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، إعلانا عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظيفة إدارية شاغرة للنساء، بمسمى ” مسؤول خدمة عملاء ” .

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول من (هنا).