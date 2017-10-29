تفاصيل 190 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان

عبدالله الدوسري (صدى):

أعلن مستشفى القوات المسلحة بمنطقة جازان عن حاجته لشغل 190 وظيفة صحية وهندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، حمَلة شهادات الماجستير والبكالوريوس والدبوم والثانوية العامة.

وأوضح المستشفى أنه ينبغى للمتقدم الوظيفة توفر الشروط التالية:

1. يتم تقديم طلبات التوظيف للسعوديين فقط عن طريق الإيميل ([email protected])، ولا يتم استقبال أي متقدم بحضوره شخصيا للمستشفى.

2. مراعاة كتابة الاسم + الوظيفة المتقدم لها في عنوان الرسالة المرسلة.

3. يكون الملف المرسل عن طريق الايميل بصيغة (PDF) ويكون كالتالي:

أ/ السيرة الذاتية.

ب/ المؤهلات العلمية.

ج/ الخبرات العملية.

د/ الهوية الوطنية.

هـ/ بطاقة الهيئةالسعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية وتعبئة والتوقيع على النموذج المرفق وإعادة إرساله مع الملف.

4. يكون التقديم للوظائف لمدة أسبوع خلال الفترة (1439/02/09هـ) إلى (1439/02/15هـ).

5. من شروط القبول على الوظيفة اجتياز اختبار اللغة الانجليزية واختبار التخصص و المقابلات الشخصية أو أي اختبارات يتم تحديدها.

6. الأفضلية لمن لديه خبرات عملية معتمدة من جهات حكومية.

ولمعرفة تفاصيل التخصصات والمؤهلات المطلوبة، يرجى الدخول (هنـــــــــــــــا).