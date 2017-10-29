قائد الوداد المغربي: الأهلي المصري له باع طويل في حصد الألقاب

طلال الغامدي(صدى):

علق قائد فريق الوداد المغربي، إبراهيم النقاش، على تعادل فريقه أمام الأهلي المصري بهدف لمثله في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017، أنه يجب أن نتعامل بحذر في مباراة الإياب، المقررة لها في الدار البيضاء الأسبوع المقبل.

وأشار إبراهيم النقاش، إلى أن التعادل في القاهرة نتيجة إيجابية، ويصب في صالح فريق الوداد، مشددا على أن الأهلي المصري يملك باعاً طويلاً في دوري أبطال إفريقيا والدليل على ذلك نتائجه في المسابقة الموسم الجاري، بجانب حصده للقب القاري من قبل 8 مرات، مما يزيد صعوبة الكلاسيكو المرتقب.

وانتهت مباراة الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2017، والذي أقيم على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وستقام مبارة العودة في المغرب بعد أسبوع، ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1 ـ 1 حتى يُحقق اللقب القاري، فيما يكفي الوداد التعادل السلبي بدون أهداف أو الفوز بأي نتيجة لمعانقة اللقب الأفريقي.