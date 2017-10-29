شركة تسويق عقاري تعلن عن وظيفة شاغرة في دبي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة “ Allsopp & Allsopp ” البريطانية، عزمها استقدام بعض الراغبين في العمل ليكونوا وكلاء تسويق عقارات لها في دبي، براتب يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني سنويًا معفاة من كافة الضرائب.

وبحسب صحيفة “ ميرور ” البريطانية، فإن كل المطلوب لشغل هذا المنصب هو الحصول على رخصة قيادة للسيارات كاملة من بريطانيا، أو على الأقل من الدول التي تعترف برخصتها الممنوحة، وذلك للعمل في مجال التسويق وخدمات ما بعد البيع في دبي.

وتبحث الشركة عن وكلاء لها ليكونوا قادرين على التعامل مع الآخرين ويمتلكوا قدرات خاصة على التسويق والإقناع، كما أن العمل لا يتطلب أي مؤهلات فنية أو علمية في هذا المجال.

وتشترط الشركة فقط أن يكون المتقدم ذا شخصية قوية ولديه قدرة وأفكار مغايرة لعملية التسويق العقاري، كما أنها تفضل تسلح المتقدمين للوظيفة بخبرات عملية في مجالات التسويق والمبيعات.

وتعتمد الشركة على سياسة التدوير بشكل رئيسي وسنوي، بحيث يمكنها الاستفادة من الطاقات الجديدة على مستوى العالم، والتي تمتلك أفكارًا تسويقية مبدعة.