صحة الطائف تحيل 3 أطباء للهيئة الشرعية بعد وفاة شاب خضع لجراحة

عبد العزيز القثامي(صدى):

فت اللجنة المكونة من أطباء واستشاريين، عن نتائج التحقيق في وفاة شاب خضوعه لجراحة في مستشفى بالطائف، مبيبنة أن هناك قصورا في الإجراءات المتعلقة بسرعة التعامل مع حالة الشاب منذ دخوله للمستشفى، كما اتضح أن هناك تقصيرا في التعامل مع حالته بعد خضوعه للعملية الجراحية.

وأوضح عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، أن اللجنة قررت إحالة ثلاثة من أطباء المستشفى وملف القضية للهيئة الصحية الشرعية المختصة لإصدار الأحكام الشرعية بحقهم إذا ثبت لديها ما أشارت إليه اللجنة من قصور طبي.

واستدعت اللجنة خلال لتحقيقات 17 ممارسا صحيا يعملون في المستشفى بين طبيب وفني ممن لهم علاقة بحالة الشاب، لافتاً إلى أن اللجنة استعانت بكاميرات المراقبة داخل أروقة المستشفى للتدقيق في الإجراءات الطبية المتخذة.