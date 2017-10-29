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تحذير من عواصف رملية تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية

تحذير من عواصف رملية تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية
سهو الهشال(صدى):

استمرار التحذير من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على العيساوية تشمل دومة الجندل-سكاكا والأجزاء المجاورة

استمراراً للتحذير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية من الساعة ( ١٦:٣٠ ) إلى الساعة ( ١٩:٣٠ ) ليوم الأحد الموافق ٩-٢-١٤٣٩هـ على العيساوية تشمل دومة الجندل-سكاكا والأجزاء المجاورة، ويتمثل هذا التحذير في استمرار انعدام الرؤية الأفقية  بسبب العاصفة الرملية تصل الى أقل من ( ٥٠٠ متر ).


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 36777 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر بستره الضافي ,, آمين ,,

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