سفارة المملكة بعمان تعلن بدء تسجيل الخصائص الحيوية للحج والعمرة

سعيد العجل(صدى):

تبدأ سفارة المملكة في العاصمة الأردنية عمان، من تاريخ 16/2/1439هـ الموافق .5/11/2017م، تسجيل الخصائص الحيوية (بصمة الأصابع وصورة الوجه) كمتطلب أساسي لجميع طالبي تأشيرات العمرة والحج، وذلك للدخول إلى المملكة عن طريق مراكز خدمات التأشيرات والخصائص الحيوية التابعة لشركة ” VFS / تسهيل ” .

وأكدت السفارة، علي أن يستثنى من عمل البصمة من هم دون 12 سنة، وأكبر من 70 سنة وحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة، فيما ستكون رسوم خدمة تسجيل الخصائص الحيوية 4.5 دولار (بما يعادلها من العملة المحلية) على أن تكون البصمة مرتبطة برقم الجواز فقط وذلك لإعطاء الراغبين بالحصول على التأشيرة متسعا من الوقت للتسجيل.

وأضافت ” يمكن للمواطن الأردني والمقيم تسجيل البصمة مسبقاً والانتهاء منها حتى لو كانت الرغبة بأداء العمرة في آخر الموسم، وستكون المواعيد في المراكز متاحة للأفراد وشركات العمرة المعتمدة لدى السفارة.

وتابعت ” أنه لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة المواقع الإلكترونية التالية: موقع وزارة الخارجية السعودية – من هنا .

موقع السفارة السعودية في عمان: من هنا .

موقع الشركة المشغلة للمراكز – من هنا .