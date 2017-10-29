بالصور.. سحر دولة ” القزم ” عاصمة الملح في العالم
تعتبر دولة جيبوتي العربية أو ما تسمى دولة القزم أو دولة الملح، وهي دولة صغيرة في شرق أفريقيا، كواحدة من أفضل الأماكن السياحية في العالم .
وتمتلك جيبوتي العديد من المتناقضات السياحية المثيرة والتي تجمع بين المناظر الطبيعية الغريبة مثل البحيرات المالحة والبراكين المنقرضة والسهول الغارقة ومداخن الحجر الجيري والأخاديد الكبرى والهضاب الرائعة، لا تعتبر جيبوتي من البلاد المتطورة، تعتمد السياحة هناك على الأماكن البيئية والطبيعية والمغامرة بالرياضات البحرية وتوجد بها معالم سياحية مجهولة عالمية منها.
وتقع جيبوتي على الحدود الدولية مع الصومال في الجزء الشرقي من البلاد وكذلك الحدود الدولية مع إثيوبيا في الجزء الجنوبي ويقتصر النشاط السياحي في هذه المدينة على المغامرات الجبلية وركوب الأمواج والتسوق.
كما تقع بحيرة العسل على عمق 155 متراً تحت مستوى سطح البحر وهي ثاني أقرب بحيرة لمركز الأرض بعد البحر الميت بالأردن وتضم البحيرة أكبر احتياطي للملح في البلاد والعالم فتعتبر كنزاً وطنياً، ويتوقع السكان أن يتم إدراجها كموقع للتراث العالمي قريباً.
تمتلئ المدينة بالمساجد الضخمة وغالباً ما يطلق عليها اسم ” مدينة الأبيض ” نظراً للعديد من المنازل البيضاء الجميلة الموزعة في كافة أرجاء المدينة.
تحتل جزر ” ست فريرز ” البركانية في خليج تاجورا قائمة أهم الأماكن الرائعة لممارسة هواية الغوص أما بحيرة أبيه فتقع على الحدود مع إثيوبيا وتتمتع بجمال لا مثيل له وتنطلق الخطوط العربية السعودية إلى جيبوتي أسبوعياً، وعن عملة الدولة فهي الفرنك الجيبوتي ويساوي الريال السعودي ما يقارب 45 فرنك، والدولار يساوي 180 فرنك.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36777 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلوه ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5599 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلوه ومملوحه😁😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6034 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاءالله جمـــــــــيله وروعـــه .❤️️😍.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21639 ] نشر منذ 1 ساعة
إي والله
تجننننننننننننننن😍😍
غير ذلك تعتبر علاج لآلآم الظهر والمفاصل
اح ياالسمرواااااات🤗🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21639 ] نشر منذ 1 ساعة
إي والله تجنن وتااااااااخذ العقل
تقلبها على كيف كيييييييفك
كما إنها علاج موصى به من عند الدخاترة
لآلآم الظهر والركب والمفاصل
آه ياالسمراء
يالبييييييه ياجيبوتي😍😍😍
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36777 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههههه استغفر الله العظيم ,,
,, كيف انحدر التعليق بشكل حلزوني ,,
,, انا اقصد البلد ، حلو في مناظره الطبيعيه والحيوانيه ,,
,, يبغالنا نشد الددسن ياراعيها ، انا قلت لك قبل يومين او ثلاثه ، جهز ددسنا وتفقدها عندنا رحله ،،
.. ويقولون رحلات الطيران متواتره لها ، نربط ددسنا على جناح الطياره وليا جينا هناك ، ارتحلنا رحولنا عسى مايجيها خلاف ونجرب التفحيط على صفحات الملح المذكور اعلاه ,,
.. ملاحظه : مية دولار تكفينا اسبوعين ,, وفوق هذا كيسين ملح هديه بعد ,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9683 ] نشر منذ 15 دقيقة
اركدد ؤش هالكلام وجعع 😒😒
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20962 ] نشر منذ 12 دقيقة
مناظر حلوه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21639 ] نشر منذ 11 دقيقة
والله مدري أنا شفتك تقول حلوه
وعلى طول درعمت😮
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20962 ] نشر منذ 11 دقيقة
بس عندي مناظر احلى منها بكثير