بالصور.. سحر دولة ” القزم ” عاصمة الملح في العالم

جيبوتي(صدى):

تعتبر دولة جيبوتي العربية أو ما تسمى دولة القزم أو دولة الملح، وهي دولة صغيرة في شرق أفريقيا، كواحدة من أفضل الأماكن السياحية في العالم .

وتمتلك جيبوتي العديد من المتناقضات السياحية المثيرة والتي تجمع بين المناظر الطبيعية الغريبة مثل البحيرات المالحة والبراكين المنقرضة والسهول الغارقة ومداخن الحجر الجيري والأخاديد الكبرى والهضاب الرائعة، لا تعتبر جيبوتي من البلاد المتطورة، تعتمد السياحة هناك على الأماكن البيئية والطبيعية والمغامرة بالرياضات البحرية وتوجد بها معالم سياحية مجهولة عالمية منها.

وتقع جيبوتي على الحدود الدولية مع الصومال في الجزء الشرقي من البلاد وكذلك الحدود الدولية مع إثيوبيا في الجزء الجنوبي ويقتصر النشاط السياحي في هذه المدينة على المغامرات الجبلية وركوب الأمواج والتسوق.

كما تقع بحيرة العسل على عمق 155 متراً تحت مستوى سطح البحر وهي ثاني أقرب بحيرة لمركز الأرض بعد البحر الميت بالأردن وتضم البحيرة أكبر احتياطي للملح في البلاد والعالم فتعتبر كنزاً وطنياً، ويتوقع السكان أن يتم إدراجها كموقع للتراث العالمي قريباً.

تمتلئ المدينة بالمساجد الضخمة وغالباً ما يطلق عليها اسم ” مدينة الأبيض ” نظراً للعديد من المنازل البيضاء الجميلة الموزعة في كافة أرجاء المدينة.

تحتل جزر ” ست فريرز ” البركانية في خليج تاجورا قائمة أهم الأماكن الرائعة لممارسة هواية الغوص أما بحيرة أبيه فتقع على الحدود مع إثيوبيا وتتمتع بجمال لا مثيل له وتنطلق الخطوط العربية السعودية إلى جيبوتي أسبوعياً، وعن عملة الدولة فهي الفرنك الجيبوتي ويساوي الريال السعودي ما يقارب 45 فرنك، والدولار يساوي 180 فرنك.