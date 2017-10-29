اللواء الطويرقي يباشر مهام عمله قائداً لقوات أمن المنشآت

سعيد العجل(صدى):

بدأ اللواء حامد بن رابع الطويرقي مهام عمله بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بتعيينه قائداً لقوات أمن المنشآت وكان في استقباله بمقر قيادة القوات بالرياض المساعدين ومدراء الإدارات العامة وأركانات القيادة الذين هنأوه بمناسبة تعيينه قائداً للقوات داعين الله له بالعون والتوفيق والسداد وأن يكون خير خلف لخير سلف.

هذا ورفع اللواء الطويرقي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية (حفظهم الله) بمناسبة تعيينه قائداً لهذا القطاع معتبراً هذه الثقة دافعاً الى بذل كل ما من شأنه رفع مستوى العمل الأمني لوطننا الغالي داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة في ظل قيادتها الحكيمة .