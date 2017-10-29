المتحدة للسيارات تتجه للسيدات بألفاروميو جوليا وستلفيو في المملكة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت المتحدة للسيارات موزع سيارات ألفاروميو بالمملكة عن موديلين جديدين سيكون لهما دور كبير في تعزيز مبيعات الشركة بالبلاد وذكرت الشركة أنها سعيدة بتقديم الموديلين الجديدين في تشكيلتها المميزة كوسيلة لتطوير صورة علامتها التجارية وجعلها في مكانة راقية تستحقها في المملكة خاصة أنها سيارات تتميز بكونها موجهة لراغبي الاثارة .

وتتجه الشركة بصورة كبيرة بموديلاتها الجديدة للسعوديات الذين سيقدن السيارات بصورة رسمية بداية من منتصف 2018 وأكدت الشركة أنها أعدت خطط تسويق مميزة لعلامتها الايطالية وللوصول بالسيارات الجديدة للسعوديات ومن ضمن السيارات التي تعرضها الشركة ألفاروميو جوليا وهي سيارة سيدان ايطالية متوسطة الحجم وهي من بين أفضل السيارات في فئتها وتعتبر أسرع السيارات السيدان بأربعة أبواب في العالم.

وتقدم الشركة كذلك جوليا جوادريفوليو رباعية الدفع بمحرك في 6 سعة 2.9 لتر مزود بشاحن توربيني بقوة 510 حصان ويقدم بالتعاون مع فيراري وهذه المواصفات تمكن السيارة من بلوغ سرعة قصوى 307 كم / ساعة ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.9 ثانية. أما الموديل الثاني فهو ستلفيو متعددة الاستخدامات الأولى من نوعها لدى الشركة التي تقدمها للتماشي مع الاتجاه الجديد لشراء هذه السيارات في العالم.