” خرافات ” يصدقها الناس عن الهواتف الذكية
استعرض الخبراء أبرز 5 أوهام أو خرافات تقنية يصدقها الناس فيما يتعلق بالهواتف الذكية دون الخوص في تفاصيلها .
1 – مواصفات أفضل تعني جهازا أفضل: يعتقد الناس أن إيجاد هاتف ذكي بمواصفات جيدة يعني بالضرورة أنه سيحصل على أحسن جهاز متوفر في الأسواق، إلا أن هذا الأمر خاطئ في بعض الأحيان قد تجد جهازا بمواصفات عادية وسعر في المتناول ويشتغل بشكل أفضل من الجهاز المرتفع سعره.
2 – يجب أن تكون البطارية عند الصفر قبل إعادة شحنها: هذه الفكرة كانت صحيحة وعملية في الأجهزة القديمة، إلا أنها لم تعد تنطبق على الأجهزة الحديثة. وينصح بشحن بطارية ليثيوم أيون، المستخدمة في أغلبية الهواتف الذكية الجديدة، في أي وقت من الأوقات .
3 – دقة الكاميرا الكبيرة تعني كاميرا جيدة: دائما ما تبهر الأرقام الكبيرة في دقة الكاميرا ” ميجابيكسل ” مستخدمي الهواتف الذكية، معتقدين بذلك أن هذا يعني كاميرا جيدة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ على اعتبار أن ” ميجابيكسل ” لا تعني سوى مدى قدرة الكاميرا على التقاط عدد أكبر من البيكسلات، ولا يعني بالضرورة أن الكاميرا في المستوى الأفضل.
4 – تقادم الهاتف هو السبب في تباطئه: هذا وهم تبيعه شركات التكنولوجيا حتى تقنع الناس باستبدال هواتفهم القديمة بأخرى جديدة. سبب تباطؤ الهاتف متعلق بعدة عوامل منها استهلاك سعته التخزينية وذاكرته والإصدارات الأحدث من نظام التشغيل.
5 – ضمان الهاتف ضروري: يعتقد بعض الزبائن أن توفر ضمان جيد ضروري لشراء الهاتف، على اعتبار أنه سيخفف عليهم نوعا ما تكاليف التصليح، إلا أنه في الواقع غالبا ما يكون هذا الضمان ” دون جدوى ” ولا يحتاجه الزبون، وفي حال احتاجه فلن يرق إلى مستوى تطلعاته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36777 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم حال المستهلك لهاالسلع المغشوشه اصلاً من مصنعها ,,
,, سياسة الربح السريع من البضاعة الهزيله العقيمه من الاساس ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20962 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21638 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندي أخو مجنوووووووون فاالجوالات
كل مانزل جوال جديد راح يشتريه
عنده خبر قبل ينزل والظاهر عنده خبر حتى قبل مايصنعون هاالجوال😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20962 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6034 ] نشر منذ 2 ساعتين
هــــذا والله شــــي أنـا عـــارفه مُنـــــــذُ مُبــــــــــطي .📱📲😊😁😛😝😜.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21638 ] نشر منذ 24 دقيقة
يدق علي نص اليل
وأنا فساااابع نووووووومه
الو
ترى في جوال بينزل بعد ثلاثةشهور
ويبدى يسرد لي مواصفات الجوال وتطبيقاته وآخر التحديثات
وذاكرة مدري كم
كنه هو الي صانعه
شوي يتصل علي قم البس ملابسك الحق مكتبة جرير عندهم عروض أجهزه نزلت جديدة ضمان سنتين ووووو😀
الله يرحم أمك جرير بعد نص اليل
خلني أنام😌
بس بصراحة خطيييييييير فالجوالات
وبرامجها وتطبيقاتها
كلنا نرجع له حتى اخوياه في عطالات الجوالات او خلل التطبيقات
او اي شي
خببببببببببببرة🤗🤗🤗