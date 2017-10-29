” خرافات ” يصدقها الناس عن الهواتف الذكية

متابعات(صدى):

استعرض الخبراء أبرز 5 أوهام أو خرافات تقنية يصدقها الناس فيما يتعلق بالهواتف الذكية دون الخوص في تفاصيلها .

1 – مواصفات أفضل تعني جهازا أفضل: يعتقد الناس أن إيجاد هاتف ذكي بمواصفات جيدة يعني بالضرورة أنه سيحصل على أحسن جهاز متوفر في الأسواق، إلا أن هذا الأمر خاطئ في بعض الأحيان قد تجد جهازا بمواصفات عادية وسعر في المتناول ويشتغل بشكل أفضل من الجهاز المرتفع سعره.

2 – يجب أن تكون البطارية عند الصفر قبل إعادة شحنها: هذه الفكرة كانت صحيحة وعملية في الأجهزة القديمة، إلا أنها لم تعد تنطبق على الأجهزة الحديثة. وينصح بشحن بطارية ليثيوم أيون، المستخدمة في أغلبية الهواتف الذكية الجديدة، في أي وقت من الأوقات .

3 – دقة الكاميرا الكبيرة تعني كاميرا جيدة: دائما ما تبهر الأرقام الكبيرة في دقة الكاميرا ” ميجابيكسل ” مستخدمي الهواتف الذكية، معتقدين بذلك أن هذا يعني كاميرا جيدة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ على اعتبار أن ” ميجابيكسل ” لا تعني سوى مدى قدرة الكاميرا على التقاط عدد أكبر من البيكسلات، ولا يعني بالضرورة أن الكاميرا في المستوى الأفضل.

4 – تقادم الهاتف هو السبب في تباطئه: هذا وهم تبيعه شركات التكنولوجيا حتى تقنع الناس باستبدال هواتفهم القديمة بأخرى جديدة. سبب تباطؤ الهاتف متعلق بعدة عوامل منها استهلاك سعته التخزينية وذاكرته والإصدارات الأحدث من نظام التشغيل.

5 – ضمان الهاتف ضروري: يعتقد بعض الزبائن أن توفر ضمان جيد ضروري لشراء الهاتف، على اعتبار أنه سيخفف عليهم نوعا ما تكاليف التصليح، إلا أنه في الواقع غالبا ما يكون هذا الضمان ” دون جدوى ” ولا يحتاجه الزبون، وفي حال احتاجه فلن يرق إلى مستوى تطلعاته.