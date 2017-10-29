بالصور.. إنطلاق مرسيدس ” AMG ” في معرض طوكيو

طوكيو(صدى):

تعطي مرسيدس وAMG لمحة حول مستقبل التنقل في العالم من خلال اطلاق مجموعة من الموديلات الجديدة التي تطرح لأول مرة في القارة الآسيوية، وأكثر هذه الموديلات اثارة بكل تأكيد موديل AMG Project One الذي ظهر لأول مرة الشهر الماضي خلال معرض فرانكفورت للسيارات 2017 وتعرض من جديد هذه المرة في معرض طوكيو حيث ستظل هناك حتى 5 نوفمبر.

وطورت هذه السيارة من خلال تكنولوجيا فورميلا 1 وتأتي بمقعدين ومحرك V6 سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني و4 محركات كهربائية وتولد قوة اجمالية 1000 حصان وقدرة على التسارع من الثبات الي 200 كمساعة في أقل من 6 ثواني مع سرعة قصوى 350 كمساعة, وأول نماذج الانتاج من هذه السيارة ستظهر على الطرق في 2019 وسينتج منها عدد 275 نسخة جميعهم تم حجزهم بالفعل رغم أن سعر النسخة الواحدة يبلغ 2.67 مليون دولار.

وانضم لهذه السيارة في المعرض الياباني موديل GLC F-Cell وهي نسخة ما قبل الانتاج وتحمل بطارية ونظام خلايا الوقود لتصبح سيارة PHEV ويمكنها الانتقال الي مسافة 437 كم علي الهيدروجين وحتى 49 كم علي الكهرباء فقط, كما يعرض كذلك موديل Concept EQA.

