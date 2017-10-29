لعنة طيار تقتل 3 من زوجاته

كانبرا(صدى):

لقي رجل الأعمال الأسترالي غرانت بيرلي مصرعه مع خطيبته الجديدة إثر تحطم طائرة صغيرة كانا يقودانها شمالي مدينة سيدني، طاويا بذلك سلسلة مآسي اللواتي ارتبطن به.

وصاحب الموت رجل الأعمال غرانت بيرلي حيث أنه فقد زوجته الأولى كيم قبل سنوات بعدما ألم بها عارض صحي.

وتعرف على سيدة أخرى اسمها كليري سامبسون، لكنها قتلت إثر حادث سير في مايو 2016.

وطارده الموت في المرأة الثالثة، إذ أقلع في طائرة صغيرة قرب سيدني السبت مع خطيبته الجديدة سوزان رولدا، لكن الطائرة هوت في غابة مجاورة وقتل الاثنان.