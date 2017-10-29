لعنة طيار تقتل 3 من زوجاته
لقي رجل الأعمال الأسترالي غرانت بيرلي مصرعه مع خطيبته الجديدة إثر تحطم طائرة صغيرة كانا يقودانها شمالي مدينة سيدني، طاويا بذلك سلسلة مآسي اللواتي ارتبطن به.
وصاحب الموت رجل الأعمال غرانت بيرلي حيث أنه فقد زوجته الأولى كيم قبل سنوات بعدما ألم بها عارض صحي.
وتعرف على سيدة أخرى اسمها كليري سامبسون، لكنها قتلت إثر حادث سير في مايو 2016.
وطارده الموت في المرأة الثالثة، إذ أقلع في طائرة صغيرة قرب سيدني السبت مع خطيبته الجديدة سوزان رولدا، لكن الطائرة هوت في غابة مجاورة وقتل الاثنان.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا رد لقضاء الله مقدر ومكتوب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36777 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا له حِكم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20962 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
والله العنوان. مايصلح
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 2 ساعتين
قرررررح والديهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21638 ] نشر منذ 2 ساعتين
نصيحة:
الي ماله حظ لايتعب ولايشقى🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5599 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6034 ] نشر منذ 1 ساعة
. ول ول ول يـا قِـــرده قِـــرداه مـالــه حــظ مســكين .