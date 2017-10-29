بالصور.. إخماد حريق مستودع تخزين أدوات كهربائية بالمدينة وشبهة جنائية في الحادث

نايف السالم(صدى):

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا في مستودع لتخزين الأدوات الكهربائية وأدوات السباكة بطريق ينبع بالمدينة المنورة وتسليم الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية لوجود شبهة جنائية مسببة للحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنهم تلقوا بلاغا صباح هذا اليوم مفاده وقوع حريق في مستودع بطريق ينبع بالمدينة المنورة وتم توجيه عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ والصهاريج والإسعاف بالدفاع المدني للموقع.

وأضاف العقيد الجهني أنه عند الوصول اتضح أن الحادث في مستودع لتخزين الأدوات الكهربائية وأدوات السباكة تبلغ مساحته ٩٠٠ م٢ وتم إنهاء الحادث بدون إصابات منوها بأن التحقيقات الأولية تشير إلى شبهة جنائية مسببة للحادث وقد تم تسليمه للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.