بدء استقبال المرشحين على الوظائف الإداراية اليوم

فاطمة المالكي(صدى):

شرعت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد، في استقبال (1384) مواطناً من المتقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال.

ودعت الوزارة المتقدمين عبر بوابتها الإلكترونية الخميس الماضي، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 20- 02- 1439هـ، من خلال مراجعتهم لأي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تنتهي بنهاية دوام يوم غدٍ الاثنين من استقبال (270) من المتقدمات على الوظائف الإدارية (نساء) في فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف المناطق.

يذكر أن الوزارة طرحت إعلان الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال والنساء وضوابط شغلها في التاسع عشر من شهر محرم الماضي، عبر بوابتها الإلكترونية.