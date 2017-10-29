فريق طبي ينجح في أول عملية زراعة أذن لمقيمة خمسينية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى الحناكية التابع لصحة منطقة المدينة المنورة في إجراء أول عملية زراعة (أذن) لمقيمة مصرية في العقد الخامس من العمر.

واستقبل طوارئ المستشفى المقيمة بعد تعرضها لحادث سير وكانت تعاني من إصابة شديدة الخطورة في الجانب الأيسر من الوجه بالإضافة إلى معاناتها من صدمة نفسية جراء الحادث.

وبالفحص الطبي قرر الأطباء إجراء إنعاش قلبي لها وادخلت إلى غرفة العمليات وتم التدخل الجراحي اللازم لها واعادة بناء الوجه من الجانب الأيسر وزراعة الأذن وتكللت العملية بالنجاح واستقرار الحالة.