” العدل ” تكشف عدد عقود النكاح في عام وشرط الحصول على رخصة مأذون

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العدل أن عن إصدار (148816) عقد نكاح على مستوى مناطق المملكة، وذلك خلال العام المنصرم 1438 هـ.

وقالت الوزارة إن عقود الأنكحة الصادرة خلال العام الماضي أصدرها 6992 مأذون عقود أنكحة بمناطق المملكة، كاشفة في الوقت ذاته أن عدد مأذوني الأنكحة المرخص لهم العمل خلال العام ذاته بلغوا 397 مأذونا جديداً منحوا تراخيصا لمزاولة أعمال المأذونين.

ونوهت الوزارة بأن شروط الحصول على رخصة المأذونين يستلزم حمل المتقدم لدرجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مع إحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وأن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.