نايف السالم(صدى):

كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة التفاصيل الكاملة لمشاجرة المركز التجاري والاعتداء على شاب ووالدته.

وصرح بأنه إشارة إلى ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو يظهر فيه أربعة أشخاص يعتدون على شاب وامرأة عند مدخل أحد المراكز التجارية بمحافظة جدة .

فعليه توضح شرطة المنطقة أنه بتاريخ 1439/2/8 تلقى مركز شرطة السامر بمحافظة جدة بلاغ مواطن في العقد الثاني من العمر يدعي أنه أثناء سيره بالطريق العام قام أحد سائقي المركبات وبرفقته ثلاثة أشخاص بمضايقته وعند توقفه أمام أحد المراكز التجارية قاموا بالإعتداء عليه بالضرب وعلى والدته التى تدخلت لفض النزاع نتج عن ذلك إصابات طفيفة بهما ، جرى سماع أقوالهما ، وضبط أحد الأشخاص المدعى عليهم ( قائد المركبة) وهو مواطن في العقد الثاني من العمر وتحديد هوية المرافقين له المدعى عليهم لضبطهم وسماع أقوالهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.