الفريق البنيان: قيادة التحالف تتوخى الدقة لحماية المدنيين في اليمن

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان على أن قوات التحالف تتوخى الدقة في كل عملياتها لحماية المدنيين، وذلك باتباع قواعد واضحة ومحددة للاشتباك.

جاء ذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية، ورؤساء أركان التحالف العربي، اليوم الأحد بالرياض.

وأوضح البنيان أن التحالف العربي نجح في تمكين الحكومة اليمنية من استعادة السيطرة على 85% من الأراضي التي كان قد سيطر عليها الحوثيون قبل 3 سنوات.

ولفت إلى أن قيادة التحالف تعمل بكل جد لتمكين الشرعية من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.