الفريدي يثني على تركي آل الشيخ لضمة لاعدادي مانشستر

ماجد محمد(صدى):

أشاد لاعب المنتخب ونادي النصر أحمد الفريدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي برئيس هيئة الرياضة لتكفله بإنضمامه للمعسكر الاعدادي بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي.

وكتب الفريدي عبر حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” عدة تغريدات جاء فيها: ” اشكر معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على تكفله بانضمامي للمعسكر الاعدادي بنادي مانشستر يونايتد وهذا الاهتمام والدعم برياضة الوطن ومنتسبيها غير مستغرب من معالي رئيس الهيئة ” .

وقال الفريدي: ” كما اتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي على موافقته والتنسيق مع الاتحاد لكرة القدم سائلاً الله التوفيق ” .