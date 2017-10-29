الفريدي يثني على تركي آل الشيخ لضمة لاعدادي مانشستر
أشاد لاعب المنتخب ونادي النصر أحمد الفريدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي برئيس هيئة الرياضة لتكفله بإنضمامه للمعسكر الاعدادي بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي.
وكتب الفريدي عبر حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” عدة تغريدات جاء فيها: ” اشكر معالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على تكفله بانضمامي للمعسكر الاعدادي بنادي مانشستر يونايتد وهذا الاهتمام والدعم برياضة الوطن ومنتسبيها غير مستغرب من معالي رئيس الهيئة ” .
وقال الفريدي: ” كما اتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي على موافقته والتنسيق مع الاتحاد لكرة القدم سائلاً الله التوفيق ” .
احمد عبد الله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
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