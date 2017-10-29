بالصور.. ” بر المظيلف ” ترمم 3 منازل بتكلفة ٧٠ ألف ريال

نايف السالم(صدى):

دشنت جمعية البر الخيرية بالمظيلف مشروعها التنموي الدائم ( ترميم المنازل ) لهذا الشهر باعتماد ترميم ٣ منازل تسكنها أسر محتاجة في مركز المحافظة الواقع جنوب مكة المكرمة بتكلفة تصل إلى ٧٠ ألف ريال.

وأكد مدير جمعية البر الخيرية بالمظيلف الاستاذ محمد حسن الزبيدي أن الجمعية ومن خلال مشروع الترميم تسعى لتهيئة حياة كريمة للأسر المستفيدة وابنائها ما ينعكس ايجاباً على تحصيلهم الدراسي ومعيشتهم بشكل عام.

الجدير بالذكر ان الجمعية وخلال مدة الترميم للمنازل تقوم باستئجار شقق سكنية لائقة للأسر المستفيدة حرصاً من ادارتها على تهيئة الظروف لهذه الاسر للعيش بشكل اعتيادي بما لا يؤثر على أنشطة الأسرة ودراسة أبنائها.

