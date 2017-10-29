إرجاء الحكم على قاتلة زوجها وشريكها بالشارقة للتواصل مع أولياء الدم

أبو ظبي (صدى):

قضت محكمة جنايات الشارقة بمنح امرأة قتلت زوجها مهلة للتواصل مع أولياء الدم من أسرة المجني عليه، والتوصل إلى قرار إما طلب القصاص أو التنازل عنه وقبول الدية الشرعية.

وحسب صحيفة ” البيان ” الإماراتية، أمرت محكمة جنايات الشارقة بتزويد المتهمة بقتل زوجها وطليقها الذي شاركها في ارتكاب الجريمة ما يفيد بأن القضية ما زالت قيد النظر وأن لأولياء الدم من المجني عليه من الذكور الحق في طلب القصاص أو التنازل عنه وقبول الدية الشرعية بحضور المحامي الذي أوكلته وزارة العدل لمهمة الدفاع عن المتهمين، ومنحتهم فرصة للتمكن من التواصل مع ذوي الضحية لتحديد موقفهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمَين تهمة قتل المجني عليه عمدا بأن ضرباه على رأسه وعنقه بآلة حادة (ساطور)، وقاما بتقطيع أطرافه إلى أجزاء، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، فأودت بحياته. وأضافت أن المتهم الأول مسلم بالغ ارتكب فاحشة الزنا مع المتهمة الثانية.