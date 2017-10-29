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جامعة الجوف تنفي وفاة طالبة في سكاكا

جامعة الجوف تنفي وفاة طالبة في سكاكا
على العنزي(صدى):

نفى المتحدثُ الرسمي لجامعة الجوف سلطان الدهيليس، اليوم الأحد، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة طالبة بجامعة الجوف بسبب الغبار .
وأوضح الدهيليس في تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع تويتر: ” ‏لا صحة لوفاة طالبة في مجمع الطالبات في سكاكا، والحالة التي نُقلت للمستشفى بسبب نزول مستوى السكر في الدم، وقد عادت الآن لإكمال يومها الدراسي ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11153 ] نشر منذ 3 ساعات

نعم غير صحيح فقط اختناق لطالبه مصابة بالربو 😊

.
بس يعني ليه ماعلقتوا للجامعيين …ولا احنا عندنا فلتر ينقي الهواء وطلاب المدارس لا 🤔
.
.ثلاث حوادث وانا بالطريق شفتها 😤😤

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