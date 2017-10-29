جامعة الجوف تنفي وفاة طالبة في سكاكا

على العنزي(صدى):

نفى المتحدثُ الرسمي لجامعة الجوف سلطان الدهيليس، اليوم الأحد، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة طالبة بجامعة الجوف بسبب الغبار .

وأوضح الدهيليس في تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع تويتر: ” ‏لا صحة لوفاة طالبة في مجمع الطالبات في سكاكا، والحالة التي نُقلت للمستشفى بسبب نزول مستوى السكر في الدم، وقد عادت الآن لإكمال يومها الدراسي ” .