جامعة الجوف تنفي وفاة طالبة في سكاكا
نفى المتحدثُ الرسمي لجامعة الجوف سلطان الدهيليس، اليوم الأحد، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة طالبة بجامعة الجوف بسبب الغبار .
وأوضح الدهيليس في تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع تويتر: ” لا صحة لوفاة طالبة في مجمع الطالبات في سكاكا، والحالة التي نُقلت للمستشفى بسبب نزول مستوى السكر في الدم، وقد عادت الآن لإكمال يومها الدراسي ” .
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11153 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم غير صحيح فقط اختناق لطالبه مصابة بالربو 😊
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بس يعني ليه ماعلقتوا للجامعيين …ولا احنا عندنا فلتر ينقي الهواء وطلاب المدارس لا 🤔
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.ثلاث حوادث وانا بالطريق شفتها 😤😤