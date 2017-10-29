مدني الجوف يحذر من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على العيساوية

سهو الهشال(صدى):

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن عواصف رملية تتسبب في إنعدام الرؤية الأفقية على العيساوية، وتشمل دومة الجندل – سكاكا والأجزاء المجاورة، من الساعة ( ١٠:٣٠ ) إلى الساعة ( ١٣:٣٠ ) ليوم الأحد الموافق ٩-٢-١٤٣٩هـ.

ويتمثل هذا التحذير في استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الرملية تصل الى أقل من ( ٥٠٠ متر ).

ودعا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

وطالب ” الرويلي ” الجميع بمتابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.