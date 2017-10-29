داعش يهدد الأمير جورج والاستخبارات البريطانية تكثف إجراءاتها

لندن(صدى):

كشفت مصادر أن هناك حالة من الأستنفار الأمني في بريطانيا بعد تكثيف الاستخبارات البريطانية من إجرائتها التأمينية الخاصة بالأمير جورج.

وأوضحت المصادر أن ذلك جاء في أعقاب إرسال عناصر تدعي انتمائها لتنظيم ” داعش ” صور للأمير الصغير أثناء وقوفه بجوار مدرسته، وكتبوا عليها ” المدرسة تبدأ مبكرًا ” ، وذلك عبر تطبيق ” أنستغرام ” مما أثار حالة من القلق على حياة الطفل الملكي في بريطانيا.

و أكدت المصادر وجود تلك الصور، والتي تم منع تداولها في أعقاب ظهورها بلحظات، مشيرة إلى أن تطبيق أنستغرام أصبح الوسيلة المفضلة لعناصرداعش لأنه يعتمد على خدمة التشفير التي تخفي مكان المرسل.