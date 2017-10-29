داعش يهدد فعاليات كأس العالم في روسيا ويستهدف ميسي ونيمار

ماجد محمد(صدى):

نشر تنظيم داعش الإرهابي صورة تضهر إصراره على تهديد فعاليات كأس العالم المقام في روسيا.

وأظهرت الصورة اللاعب الإرجنتيني ميسي وهو مبتور الرأس، وبجانبه البرازيلي نيمار جالساً على ركبتيه بملابس الإعدام ويبكي، بينما يمسك به أحد الإرهابيين في انتظار تصفيته.

وعلق التنظيم تحت الصورة بعبارة إنجليزية مفادها: “ لن تنعموا بالأمن حتى نجده نحن في الدول المسلمة ” .

وتعد هذه ثاني صورة تحمل تهديداً، حيث نشر التنظيم صورة سابقة لميسي وهو خلف القضبان والدماء تسيل من عينه اليسرى، فضلاً عن أخرى للمدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب وهو يرتدي زي الإعدام ويصوب أحد الإرهابيين مسدساً نحوه.