بلدية الأفلاج تهيئ جبل التوباد لتسهيل الصعود إلى غار قيس

عادل الحربي(صدى):

تباشر بلدية الأفلاج أعمال تهيئة والصيانة لجبل التوباد ، تسهيلا في الصعود والنزول لغار العاشقين بالجبل بوضع درج طبيعي يسهل الوصول إلى قمة غار قيس الذي يقع في قرية الغيل.

ويعد جبل التوباد من المعالم السياحية والأثرية البارزة بالملكة نظراً لارتباط الغار بالجبل باسم العاشقين ” قيس وليلى ” ، ويشهد الغار العديد من الزوار من داخل المملكة وخارجها، فلا يذكر الحب والغرام والعشق إلا ويذكر قيس بن الملوح وليلى العامرية مخلدين أشهر قصة حب عرفها التاريخ.