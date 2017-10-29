بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين فتيات داخل مستشفى

خالد الظفيري(صدى):

أثارت عدد من الفتيات حالة من الشغب داخل مستشفى الأميري بالكويت، عقب نشوب مشاجرة عنيفة بينهن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة بين الفتيات داخل أحد الأروقة، حيث انهالت كل منهن بالضرب المبرح، واستخدمت بعضهن أحذيتهن في العراك، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل المستشفى.

وبحسب وسائل الإعلام، بدأت المشاجرة في مقهى خارج المستشفى بين مجموعة من الشباب والفتيات كان بعضهم بحالة غير طبيعية ثم انتقلت إلى داخل المستشفى.

وتمكنت الشرطة من القبض على الفتيات والشباب، حيث انتهت بتنازل الأطراف، كما تكفل بعض المتورطين بإصلاح الأضرار التي لحقت بمتعلقات المستشفى نتيجة المشاجرة.

