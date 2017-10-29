بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين فتيات داخل مستشفى
أثارت عدد من الفتيات حالة من الشغب داخل مستشفى الأميري بالكويت، عقب نشوب مشاجرة عنيفة بينهن.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة بين الفتيات داخل أحد الأروقة، حيث انهالت كل منهن بالضرب المبرح، واستخدمت بعضهن أحذيتهن في العراك، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل المستشفى.
وبحسب وسائل الإعلام، بدأت المشاجرة في مقهى خارج المستشفى بين مجموعة من الشباب والفتيات كان بعضهم بحالة غير طبيعية ثم انتقلت إلى داخل المستشفى.
وتمكنت الشرطة من القبض على الفتيات والشباب، حيث انتهت بتنازل الأطراف، كما تكفل بعض المتورطين بإصلاح الأضرار التي لحقت بمتعلقات المستشفى نتيجة المشاجرة.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1443 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههه
ضاع الحياء والستر والعفاف
ابو راكان[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 4 ساعات
ما شوف الا هية رجال راحو بنات الرجال
وين البنت الحنونة
عبدالله[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 4 ساعات
الصلح خير
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5893 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا بالكويت ماهو عندنا عندهم ناس ومسؤولين يشوفون شغلهم معهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36777 ] نشر منذ 4 ساعات
جليلين الحياء ,,
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11153 ] نشر منذ 3 ساعات
بسيطه كم عقال وكل وحده تهرب في جهه 😊
بس للاسف مافيه رجال في ذاك الوقت
قليلات ادب 😤😤
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5599 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يصلح الحال😊😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20962 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههه
M-512[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 3 ساعات
ضحكني ابو محمد جليلين الحياء صاج صاج يمعود 😂 يااخوان وين اهاليهم عنهم دياي منفلت جياكر 😂
طلال الحربي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 58 دقيقة
اللهم اهد كل شاب وكل فتاة وأصلح أحوالنا جميعاً أمين يا رب
استغفر الله لكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنه
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عددما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الذاكرون